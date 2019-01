Sin lugar a dudas el futuro de la telefonía móvil apunta hacia los smartphones flexibles, esto atendiendo a que en los últimos meses fueron revelándose varias “pistas” que dan cuenta de que importantes firmas están trabajando en este tipo de productos.

Una de estas empresas es Samsung, que el pasado mes de noviembre dio a conocer al público (al menos de manera parcial) el que sería su primer teléfono plegable, cuyo nombre oficial -según las especulaciones- sería Galaxy F.

Pese a tratarse de una marca no muy conocida en el ámbito tecnológico, Royole se adelantó a todos sus demás competidores al presentar al mundo el FlexPai, considerado por muchos como “el primer móvil con pantalla flexible del mundo”.

La próxima en sumarse al barco es Xiaomi, una firma china que compite directamente con Huawei en el mercado asiático y que en los últimos años ha logrado posicionarse en este rubro gracias a la fabricación de móviles de gama media y alta a bajo coste, en muchos casos inclusive con las mismas características de los grandes buques insignia como el iPhone X.

Donovan Sung, Product Manager de Xiaomi, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se observa al CEO de la compañía china, Bin Lin, utilizando un prototipo del smartphone plegable.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype…



What does everyone think we should name this phone? #InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD

— Donovan Sung (@donovansung) 23 de enero de 2019