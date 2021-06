“Fueron noches muy largas, amaneceres muy tempranos (sic) para conversar con los compañeros. Felizmente llegamos a un acuerdo”, expresó Óscar Salomón luego de haber sido reconfirmado en el cargo de presidente de la Cámara de Senadores este martes.

El legislador colorado dijo que le preocupaba el hecho de no poder lograr una mayoría para su reelección, sobre todo considerando la proximidad de la fecha limite para elegir a la nueva mesa directiva del Senado.

Salomón dijo que no tuvo ningún contacto con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para debatir sobre su candidatura para la presidencia de la Cámara Alta, por lo que no pudo precisar si tenía o no su aprobación.

“Este es un capítulo que termina hoy”, puntualizó al cerrar el debate sobre la tan dilatada conformación de la mesa directiva del Senado.

En otro orden de cosas, también dijo que el vicepresidente Hugo Velázquez es quien se encuentra en la línea de sucesión en caso de que eventualmente se concrete la salida del presidente Mario Abdo Benítez, desligándose así de la discusión respecto a su figura.

El presidente de la Cámara Alta manifestó que Mario Abdo Benítez ahora mismo está preocupado por el tema salud y “está haciendo un esfuerzo” para concretar la llegada de más vacunas contra el COVID-19, a fin de lograr mayor inmunidad en la población.

Finalmente, destacó la participación durante las internas partidarias que se desarrollaron este domingo y dijo que se tuvo una respuesta muy favorable, celebrando a su vez la victoria lograda por su hijo Felipe Salomón, quien se postula a la intendencia de San Lorenzo por el Partido Colorado.