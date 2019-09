“El cartismo pasó a modo his­teria. Que el fin del mundo, que las 7 plagas, etc. Les espanta la inminencia de tiempos bue­nos, de recuperación en todo sentido para el país. Sin dudas, existen errores, pero la pros­peridad de nuestro pueblo no se detendrá. Al solo efecto de la veracidad. Yo, Carlos Ama­rilla, no tengo cargo alguno en el Gobierno. Mi colaboración se limita a opiniones e ideas cuando me solicitan”, escribió en su cuenta de Twitter el ex senador liberal Carlos Amari­lla y ex asesor del jefe de Estado.

Con similares afirmaciones se expidió la senadora Desi­rée Masi en las redes sociales. Fue ante una simple descrip­ción de la presencia en cargos claves de los considerados por varios sectores como integran­tes de “la nucleación familiar del PDP”. En efecto, fueron citados el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio; el titular de la Seprelad, Carlos Arregui; el ministro de la lucha contra el contrabando, Emilio Fúster, y el director anticorrupción del MEC, José Casañas Levi.

“El cartismo va a destruir todo lo que existe a su paso. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. El Presidente debe darse cuenta de con quién se está abrazando”, escribió en las redes sociales la senadora Masi, en un abierto e innece­sario ataque al movimiento Honor Colorado, que pese a ser el principal sostén del Par­tido Colorado en el poder y sal­var a Mario Abdo de un juicio político, tras la firma del acta secreta de Itaipú, ha recha­zado el ejercicio de cualquier cargo en el Gobierno, en una actitud que pocas veces –sino nunca– en los gobiernos de la era democrática.

REACCIONES

En el caso de Amarilla, el tiro le salió por la culata. Las crí­ticas del dirigente liberal fue­ron duramente cuestionadas por los internautas. Muchos de ellos le recordaron su fuerte relacionamiento con el Gobierno actual y hasta men­cionaron que con comenta­rios de este tipo busca nueva­mente un “zoquete”, con un buen salario.

“Ya ligaste tu zoquete ? O todavía estás mendigando ? (Carlos M. Talavera). Quizás estás zoqueteando con los gastos reservados. Del badula­que de Marito podemos espe­rar cualquier cosa!!(Ldmp)”, escribieron algunos.

“También… cómo no… si durante este gobierno justo logró su sobreseimiento… y fue nombrado para ocupar car­gos públicos… por lo menos es coherente por los favores reci­bidos (PhD). Sr. Amarilla, ¿Qué fumó esta mañana? (Juan Flo­rentín). Siempre pensé de este tipo @caramarillapy era un genuflexo de @MaritoAbdo, pero ahora confirmo no solo eso sino que es un feroz pysa tronko también…lo que es la plata y algunos se creen gigan­tes en su pequeñez….!!!” (Fran­cisco Silva)”, escibieron otros.

Estos son solo algunos de los escritos que fueron registrados en las redes sociales como res­puestas a las expresiones del ex asesor político del mandatario.

El dirigente liberal fue desig­nado como asesor por Mario Abdo Benítez, apenas asumió la titularidad del Ejecutivo. Luego de una lluvia de críticas por parte de diversos sectores por no ser colorado, presentó renuncia unos meses después. Quizá por vergüenza ajena.

Durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga (el 20 de setiembre del 2018), señaló que dejaba la asesoría de la Presidencia de la República para cumplir otra “misión” que en breve le sería asignada por el jefe de Estado.

PARA DESIRÉE

La senadora Masi también obtuvo lo suyo de parte de los comentaristas en las redes sociales. “TILIN­GAAAAAAAAAA, TILIN­GAAAAAAAAAA TILIN­GAAAAAAAAAA, SEGUÍ MAULLANDO, LOCAAA; una pena somos egresadas del mismo colegio (Sonia Etcheve­rry Nelson). ¿Diganme quien tenga un marido que compró unos helicópteros usados por solamente $$ 500 mil cada uno, pero le pasó al Ministe­rio facturas falsificadas por $$ 5 milliones c/u. ?? (Lily De Asunción)”, le escribieron a la esposa de Rafael Filizzola, ex ministro del Interior del gobierno de Fernando Lugo, quien también es uno de los pocos integrantes del par­tido familiar que se hace lla­mar PDP. Habría que sumarle al abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien renunció a la candidatura del Senado por sospechas de corrupción con el manejo y persecución en sonados casos judiciales.