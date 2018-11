El diputado colorado Justo Zacarías indicó que es absurdo continuar con el tratamiento de la intervención del municipio, tras haber presentado Sandra McLeod su renuncia al cargo de intendenta.

En entrevista con la 970 AM, el legislador cartista indicó que solo basta con comunicar a la Junta Municipal que la colorada ya no desea seguir en el puesto, ya que existe una acción de inconstitucionalidad contra la posibilidad de que los concejales puedan aceptar o rechazar la dimisión.

“Hay que aclarar que se interviene la administración del municipio para sancionar al intendente y no es que se intervine el municipio. (En el caso de McLeod) ya no está vigente esa administración, entonces ya no hay más objeto de intervención. Supongamos que se apruebe la intervención, el primer “castigo” es apartar a la intendenta investigada, pero Sandra ya no es intendenta. Entonces el interventor le sacará al cargo al interino que no está investigado”, alegó.

Otro punto cuestionable es a quién se destituirá si se encuentran irregularidades. “Es una barbaridad, no resiste ningún análisis”, esgrimió Zacarías.

El diputado altoparanaense vislumbró que sus colegas cambiarán de parecer en las próximas horas porque “se darán cuenta de que esto terminó y que tenemos que dar vuelta la página para abocarnos a otros trabajos pendientes en Diputados”.

También para el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, ya no corresponde que se continúe con la intervención al ya no estar la persona sobre la cual se sospecha que cometió irregularidades. A su parecer, se debería archivar el pedido de los concejales.