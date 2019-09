En entrevista con la periodista Mina Feliciangeli, en Mburuvicha Róga, el mandatario Mario Abdo Benítez pintó un panorama de maravillas. Si bien indicó que inició un año de gestión complicado, por la situación climática y por la coyuntura regional, no considera que haya tomado decisiones equivocadas en materia económica.

“Se sintió una recuperación en junio, paró en julio con la crisis política, volvió a sentirse una recuperación en agosto y creemos que desde septiembre la situación va a mejorar”, visualizó.

Detalló importantes obras como la reconstrucción de la ruta Transchaco, el puente Asunción-Chaco’i, la Costanera Sur, la obra de Aña Cua, el puente Ayolas-Ituzaingó, ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi, entre otros. Estos proyectos darán fuente de trabajo a miles de paraguayos, resaltó.

“La gestión de gobierno es una gestión buena, en agosto tenemos un récord de ejecución en el MOPC, la ejecución alcanza 552.000 millones de guaraníes”, destacó.

El jefe de Estado mencionó que también se hicieron importantes inversiones en materia de salud y educación, pese a las movilizaciones de estudiantes y docentes que piden mejoras en el sistema educativo.

CONFIRMA A TODOS SUS MINISTROS

Sobre la percepción contraria que tiene la ciudadanía sobre su administración, Mario Abdo alegó que todo es culpa de una falta de comunicación. Pese a ello ni siquiera evalúa cambiar a su ministro Alejandro Peralta Vierci, de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

Tampoco pretende cambiar a sus colaboradores más cuestionados: el titular de Educación, Eduardo Petta; el de Agricultura, Denis Lichi; el de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, y el de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand.

“Los (ministros) que están actualmente, hoy se quedan. Vamos a hacer una evaluación a fin de año y el año que viene vamos a implementar un nuevo sistema. Wiens tiene una ejecución presupuestaria histórica. Dany Durand está haciendo una buena gestión. Eduardo Petta se queda”, remarcó.

POLÍTICA: HC Y FRIEDMANN

Durante la transmisión del programa Lunes de Mina, emitido por Noticias Paraguay, el mandamás fue consultado sobre el aspecto político partidario. Sobre el punto asumió que pudo haber tenido más iniciativa para fortalecer la unidad al interior del Partido Colorado. Es por eso que, de acuerdo a sus declaraciones, ahora está en conversación constante con el titular de la ANR, Pedro Alliana.

Sobre el expresidente Horacio Cartes, dijo que no está fijado un encuentro con el mismo, pero que está abierto a esa posibilidad. Mientras que sobre el posible juramento como senador, alegó que “es una cuestión de números” en el Senado, porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la propia Corte Suprema de Justicia lo habilitaron para ser candidato y jurar.

Respecto al senador oficialista Rodolfo Friedmann, Abdo indicó que su salida de la banca no figura en la mesa de negociación con el sector cartista. No obstante, atendiendo a que el propio político guaireño afirmó en su momento que está abierto a dejar el Congreso, el presidente afirmó que “puede ir a algún ministerio”, de darse el caso.

CRISIS SUPERADA

En otro momento indicó que ya fue superada la crisis política generada a consecuencia del acta bilateral, que fue suscrita en secreto con el vecino país Brasil para el suministro de energía de la Itaipú Binacional.

“Yo quiero mirar para adelante, para mí esta es una crisis superada, esto dividió tanto a la sociedad y para volver a hablar de esto yo no me siento cómodo. No estaba metido en un negocio. No quiero opinar sobre lo que hizo el vicepresidente Hugo Velázquez. El tema ya está en la Fiscalía, sigo confiando de la misma manera en él”, declaró.

FFAA PARA LUCHAR CONTRA CRIMEN ORGANIZADO

Por otra parte, sostuvo que las Fuerzas Militares pueden colaborar en la lucha contra el crimen organizado. Su propuesta es que se formalice esto a través de una enmienda constitucional.