El senador del Frente Guasu, Hugo Richer, mencionó que no está a favor de romper las relaciones diplomáticas con Venezuela, sino que se debe buscar una solución a la grave crisis en el país bolivariano. Negó que su concertación haya recibido dinero de Hugo Chávez o Nicolás Maduro, en cuyo mandato considera que no existe una "plena democracia". Acusó a EE.UU. de ser la pieza fundamental de la crisis desatada.

El actual líder de la bancada del Frente Guasu en el Senado manifestó en charla con la 730 AM que es necesario darle una salida política a la situación de Venezuela, que afronta una profunda crisis, mediante esfuerzos políticos y diplomáticos. Evitó señalar si su concertación apoya o no al gobierno de Nicolás Maduro.

“No creo que existan condiciones para darse una democracia en Venezuela. No hay plena democracia en Venezuela. La política económica de Maduro es desastrosa, en 80 % es su responsabilidad. Venezuela es un país con una crisis fuerte y con una economía devastada. Pero hay cuentos que no me creo. Nos contaron varias historias como el caso de las armas químicas de Sadam Husein”, esgrimió.

Richer remarcó que el Gobierno de los Estados Unidos también tiene mucha participación en la problemática, ya que el país bolivariano depende de la importación de alimentos o medicina. “El papel histórico de EE.UU. es fundamental. El hostigamiento y el bloqueo que produce los Estados Unidos es terrible. Estamos hablando de una situación de un país que está sentado en la mejor reserva de petróleo y en la segunda reserva de oro”, dijo además en charla con la R800 AM.

También puso en énfasis que existe una ineficacia en la oposición venezolana para hacer frente a Maduro, siendo que el principal líder opositor fue encarcelado.

En otro momento Richer calificó que es un error romper las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela, porque Mario Abdo confunde Estado con Gobierno, ya que existen países que eliminan sus embajadas pero siguen con las relaciones. “En vez de buscar una salida política y diplomática, se va y se ausenta”, dijo. En cambio, criticó que Paraguay apruebe relaciones diplomáticas con Turquía, siendo que allí existe una peor situación, a su parecer.

DINERO DE VENEZUELA AL FG

En otro momento fue consultado sobre si el Frente Guasu llegó a recibir ayuda monetaria del gobierno venezolano. Al respecto dijo que “jamás se recibió plata”. Para no dejar dudas, dijo que tienen el 60 % del subsidio electoral embargado por las deudas que no terminamos de pagar en las elecciones del 2013, y que el gasto de campaña del 2018 fue de 600 mil dólares, monto proveniente de préstamos.

“Es una cuestión mediática cuando se sale a decir que FG recibe plata de Venezuela”, añadió. Así también resaltó que no recibieron dinero de otros países con gobiernos de izquierda.

LUGO DEBERÁ PAGAR A ARROM Y MARTÍ

Sobre el caso Arrom y Martí, dijo que no son víctimas de una persecución política y que Fernando Lugo aparece como uno de los demandados por haber dañado la imagen de los supuestos secuestradores al solicitar el levantamiento del estatus de regugiados . “Si ellos ganan (la demanda contra el Estado paraguayo), Lugo debe pagar también”, puntualizó.

“Se creó mediáticamente que el Frente Guasu está vinculado con ellos. Nosotros fuimos investigados pero jamás se encontró algo”, afirmó.