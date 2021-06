“Si bien somos colorados, no compartimos muchas de las actitudes de Añetete y el presidente de la República. Debe haber un límite, no podés aliarte con la izquierda más radical y esto sirve para marcar las diferencias”, señaló el senador Sergio Godoy, en entrevista con la 970 AM.

En relación a la elección de la nueva mesa directiva del Senado, dijo que es una situación que pasa por la “hipocresía” del presidente Mario Abdo Benítez, ya que Óscar “Cachito” Salomón representa la garantía para que continúe en el cargo.

“Es un traidor, ladrón y encima es hipócrita. Ya lo dije anteriormente y lo voy a seguir sosteniendo”, sostuvo Godoy.

Sobre el punto dijo que el peligro pasa por el grupo que está detrás y el eje que viene gobernando. “Claramente hay una agenda de la izquierda radical y este tipo de acuerdos tienen un precio en el bolsillo de la ciudadanía y una inestabilidad en el sector productivo”, subrayó.

Lamentó que dentro de la ANR haya gente como el presidente Abdo al que poco le importa la institucionalidad.

“A Mario Abdo no le importa la derecha ni la izquierda, lo que quiere es mantenerse donde está como sea y seguir recaudando, que es su principal objetivo. Para él, esto es una garantía de que va a seguir”, agregó.

Estas expresiones del senador Godoy se dan en el mismo sentido al comunicado emitido por la bancada de Honor Colorado, repudiando lo ocurrido este martes en la negociación para la conformación de la nueva mesa directiva.