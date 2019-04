El senador Paraguayo Cubas minimizó el ataque iracundo al comisario principal Aurelio Marín y al guardaespaldas de su colega Fernando Lugo. Sostuvo que no le importa si lo suspenden, aunque no cree que se concrete su sanción. Hoy los ternados a la Corte irán a la comisión del Senado y todos los ojos estarán encima del polémico congresista.

El senador Payo Cubas explicó que su reacción en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se debió primeramente por la presencia del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien no estaba invitado a la indagatoria política para 14 policías que buscan sus ascensos, de los cuales 10 cumplieron 30 años de antigüedad y ya no pueden ser beneficiados, según consideró.

En charla con C9N, sobre Aurelio Marín dijo que este posee 32 años de antigüedad y además varios antecedentes, como el haber sido el jefe en Alto Paraná que permitió que los zacariistas agredieran a su esposa Yolanda Paredes.

“El quilombo empieza cuando en su defensa dice: ‘Gracias a Dios por dejarme estar acá’. Todos los uniformados y políticos dale con Dios, pero yo no le meto a Dios en mis fechorías”, indicó y cuestionó que un guardaespaldas armado de Fernando Lugo lo quiso calmar.

“Lugo, le volvés a meter a tu guardaespaldas en la sesión, con tu propio micrófono te voy a meter en el esfínter, así tipo sonda te voy a meter ahí donde vos le reventás a las pendejas, a las putas”, lanzó Cubas.

Tampoco se salvó su colega Lilian Samaniego, sobre quien dijo que paga con dinero público a las mujeres de su entorno.

Al ser consultado si estaba enojado durante el encuentro, respondió que fue todo lo contrario. “Me sentí feliz, absolutamente feliz, porque la gente tiene años sin poder decir lo que quiere”, aseveró.

Respecto a la posible sanción de suspensión por su arrebato, el congresista manifestó que lo tiene sin cuidado. “Que hagan lo que quieran, pero que no se metan en mis problemas. Ellos están con corbata, pero yo hablo como los perros. Me calienta un huevo si me suspenden. No van a poder suspenderme”, indicó.

En todo momento minimizó su agresión al indicar que una botella con agua no hace daño a nadie y redobló la apuesta. “Bala y fusilamiento merecen los senadores”, acotó.

Por último Cubas celebró el apoyo de la ciudadanía a través de las redes sociales, aunque manifestó que eso debe traducirse en acciones concretas.

¿AGREDIRÁ A CANDIDATOS A LA CORTE?

Hoy van a Comisión de Asuntos Constitucionales los ternados para la Corte Suprema de Justicia y muchos se preguntan si el senador Paraguayo Cubas recurrirá nuevamente a las agresiones verbales y físicas, como ayer, al momento de manifestar sus cuestionamientos. Así también en dicha comisión este miércoles se analizará el pedido de suspensión al legislador en cuestión.