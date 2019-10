El analista político Alfredo Boccia indicó que el mensaje que hoy tuiteó el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, se debió ante la “barbarie” cometida por los diputados, quienes “dieron un estatus legal a la impunidad” al salvar de la destitución a Carlos Portillo (PLRA), Tomás Rivas (Honor Colorado) y Ulises Quintana (Colorado Añetete).

En charla con la radio 650 AM, indicó que el país norteamericano maneja la diplomacia por las redes sociales, como el caso del presidente Donald Trump, por lo que a su parecer “no hace falta leer entre líneas” para entender la postura de EE.UU. respecto a nuestro país.

Esta mañana, sin referirse a un caso en particular, llamativamente el embajador Lee McClenny instó al Gobierno escuchar al pueblo y luchar contra la corrupción e impunidad.

“Hay una degradación del país. Es lamentable. Lo que dice el embajador únicamente reafirma lo que miramos a diario de la política paraguaya. (…) Sellamos nuestro país como uno poco serio y es algo desalentador”, mencionó al respecto Boccia, quien criticó que se percibe un “infantilismo político” en la forma en que actúan las autoridades, porque solo se dan cuenta de sus errores cuando son escrachados.

¿TERMINARÁ ABDO SU MANDATO?

Consultado sobre si considera que el presidente Mario Abdo Benítez logrará terminar su mandato, respondió “depende… la pregunta capaz será contestada con mucha más certeza por el propio embajador norteamericano. Ellos (los EE.UU.) pueden hacer lo que quieran (con nosotros)”.

Aunque aseguró además que la continuidad o no de la actual administración del Estado dependerá de cuestiones locales, como que un colorado sea quien esté en la línea de sucesión a la Presidencia. “Los colorados no comen vidrio y tolerarán a Mario Abdo mientras un liberal (Blas Llano) esté en la presidencia del Senado. Esa situación va a cambiar el año que viene (con la renovación de la Mesa Directiva) y la suerte de Mario Abdo puede cambiar”, mencionó.

Tras el intento de juicio político, al parecer de Boccia, el presidente Abdo Benítez no rectificó su rumbo, porque no hubo cambios de ministros y el caso de Itaipú quedó en una nebulosa que no se sabe muy bien cómo se encuentra. “Oparei como típicamente ocurre en Paraguay”, lamentó.

“Da la impresión de que es un presidente irresoluto, porque tarda en cambiar (a los corruptos), deja que las cosas sucedan. Un día de estos ocurrirá un escándalo gigantesco, y ahí irá a su casa, en cualquier momento puede ocurrir”, indicó.

MARITO SUPERÓ A SU PADRE

Boccia comparó la imagen de Mario Abdo Benítez y la que tenía su fallecido padre, quien era el secretario privado del dictador Alfredo Stroessner y constantemente era motivo de burlas.

“(Mario Abdo hijo) llegó a un nivel de impopularidad tan alto en su primer año de mandato. Se convierte en objeto de memes; es lo que representaban los chistes contra su padre. Él (Marito) llegó a superar la leyenda de Mario Abdo (padre) y sus chistes. La leyenda se dio porque como la gente tenía miedo de hacer chistes contra Stroessner, entonces las dirigía hacia su secretario. No era tan bobo, pero le dibujaban así”, indicó.

Sostuvo que actualmente todas las críticas y burlas van dirigidas directamente hacia el mandatario y no así hacia otra persona.

Por último argumentó que en nuestro país es más grave ser un presidente débil que uno torpe. “No sé cómo Mario Abdo, en un año, ha logrado confundir ambos conceptos y dar la impresión para la opinión pública de que es un presidente débil y torpe”, puntualizó.