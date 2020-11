La diputada del Partido Encuentro Nacional, Kattya González, rechazó que esté pensando en competir por la Presidencia de la República y afirmó de manera contundente que tanto Desirée Masi, Efraín Alegre y Blas Llano, deberán retornar a las bases partidarias y dejar de lado las cúpulas si desean sobrevivir en la arena política.

“Estamos viviendo un momento muy complejo, que hablaran de mi candidatura me parece hasta irrespetuoso. Yo estoy dedicada a mi tarea legislativa eso me insume mucho tiempo, yo no estoy pensando en la Presidencia y no estoy trabajando en un proyecto presidencial y eso quiero dejarlo muy en claro. Estamos trabajando en primer lugar para lo que fuimos electos y en segundo lugar para dar respuesta a una crisis que requiere una dedicación a tiempo completo”, sostuvo la parlamentaria.

Las declaraciones de González fueron en el programa La Nueva República, emitido por el canal GEN, según recoge La Nación. Señaló que la ciudadanía no solo opositora debe mirar más allá de los liderazgos visibles sosteniendo que es el tiempo de la convergencia.

“Si solo miras las cabezas Alegre, Llano, Masi, el ambiente parece ingobernable y parece que no existirá una construcción. Yo quiero mirar en la ciudadanía intermedia que no aparece visible, pero que esta dispuesta a construir y hacer entender a sus líderes que el camino no es nuevamente polarizar el escenario y convertirse en pequeños átomos o islas sobre la cual se tiene que alinear el resto, ahora es el tiempo de la ciudadanía así como de la convergencia”, mencionó.

Abandonar la forma en que hacen política



González sostuvo que tanto Alegre, Llano y Masi si desean continuar en el ámbito político deberán abandonar la manera en que vienen haciendo política y retornar al origen, a las bases que se están construyendo.

“Tenemos que simplificarlo y entusiasmarlo para que esto se pueda realizar. Aquellos que se enfrascan en su forma de hacer política por supervivencia política terminarán estando en la alianza que se está construyendo desde las bases, desde el pueblo, no desde las cúpulas o entre cuatro paredes porque ese tipo de alianzas no funcionan. Estos líderes Llano, Masi y Efraín deberán volver a los orígenes de la política si realmente quieren sobrevivir”, sentenció la parlamentaria.

Por otra parte, la diputada manifestó que el Partido Colorado necesita estar un tiempo en la llanura para purificar a su dirigencia. Agregó que no se puede desde la oposición comenzar una campaña “antinada”. “Acá tenemos que estar a favor de algo, la mayoría de mi generación no creemos en el anticoloradismo si no contra una estructura que se sirve”, dijo.