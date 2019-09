El presidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, aclaró que en ningún momento sugirió al ministro-secretario Arnaldo Giuzzio para ocupar el Ministerio del Interior. Además indicó que no escuchó a Horacio Cartes decir que estaba molesto por el caso de Rodolfo Friedmann.

En conversación con la radio Monumental, el diputado cartista Pedro Alliana indicó que sus expresiones fueron tergiversadas por los medios de prensa. Aclaró que no conversó con Horacio Cartes sobre la situación del Ministerio del Interior y que tampoco propuso al titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, como ministro del Interior.

“Ayer cuando me hicieron una entrevista me preguntaron sobre la gestión de Giuzzio y dije que era uno de los que mejor estaba haciendo su trabajo”, señaló. “En ningún momento sugerí que Giuzzio sea trasladado al Ministerio del Interior, no sé de dónde sacaron esa idea”, añadió.

HC Y FRIEDMANN

Sobre el ministro Rodolfo Friedmann, dijo que de parte de Horacio Cartes no escuchó molestia alguna, pero sí dentro de las filas de Honor Colorado. “Varios referentes estamos molestos, porque creemos que no corresponde el pedido de permiso, porque la banca no le corresponde al ministro Friedmann”, expresó.

El legislador ahondó que debía tener la “delicadeza” de renunciar al Senado, pero que de igual manera seguirán acompañando las buenas gestiones del oficialismo.

El diputado Alliana aclaró que la salida del político guaireño nunca fue una condición para que HC acompañe al Gobierno, sino que solo se esperaban “gestos” del parte del oficialismo para recomponer las relaciones.

USAR LAS FUERZAS ARMADAS

Por otra parte manifestó que se debe debatir con todos los sectores si es conveniente o no utilizar las fuerzas armadas en la seguridad interna del país. A su parecer una posibilidad podría ser otorgar un mayor presupuesto al Grupo Lince, el cual viene realizando un excelente trabajo en las calles.