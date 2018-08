Alliana explicó que los integrantes de Colorado Añetete, si fueron invitados a la reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado, pero que ellos decidieron no asistir.

“No respetan a la institución, al Partido, al que le dio la posibilidad de ocupar muchos cargos, de tener seguramente la fortuna que tienen y muchas otras cosas más”, señaló el diputado Alliana en comunicación con la 970 AM.

“Acá es una cuestión de conducta, y no del presidente del Partido. Que no me vengan a decir que no hice el esfuerzo. Por supuesto que queremos la unidad”, subrayó.

Por otra parte, mencionó que a Horacio Cartes, no le interesa si jura o no como senador, ni conseguir los votos de Añetete. “Lo único que quiere nuestro líder de Honor Colorado, es que respeta la voluntad popular, pero no hay ningún condicionamiento”, refirió.



Añadió que desde Añetete se está “persiguiendo a mansalva” a colorados que hicieron posible la victoria de la lista 1 en las últimas elecciones.

“Honor Colorado ya tuvo demasiados gestos de grandeza con el Movimiento Colorado Añetete, y en especial Horacio Cartes. Después de haber sido maltratado y humillado, igual él se fue a trabajar por el Partido Colorado. Fue el que más trabajó y gastó por la lista 1”, agregó el titular de la ANR.

Por último habló de la posibilidad de que políticos de la oposición estén inmiscuidos dentro del Gobierno de Abdo Benítez, siendo que el actual mandatario había prometido gobernar con colorados. “Yo avisé que el Ministerio de Salud está siendo manejado por zurdos, donde yo creo que Desirée Masi y Esperanza Martínez están metiendo la mano. No sé si a través de un acuerdo político, o a través del Senado. Pero, es una lástima”, sentenció.