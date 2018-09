“En estos últimos nombramientos hay muchísimo descontento dentro del partido. La gente esperaba más de este gobierno, no que se ocupen cargos por favores políticos”, criticó Alliana sobre la gestión de Abdo en conversación con la 650 AM, refiriéndose a una serie de nombramientos de asesores en la Itaipú Binacional.

Sobre el discurso de Abdo el día del aniversario de la ANR en Itapúa, donde mencionó que hay sectores que no “yeraron aún de la derrota”, expresó que no fue coherente con su presencia a la mañana en la sede de la Junta de Gobierno. Añadió que si uno se va a guiar por los medios de comunicación, los que tienen la línea más crítica actualmente no son precisamente los que están ligados al expresidente Horacio Cartes, son los de la oposición ABC Color y Última Hora, que fueron los aliados del actual presidente en el período preelectoral.

Negó que haya una conspiración en contra del gobierno de Mario Abdo y que existe preocupación en el seno del movimiento Honor Colorado ya que el grupo político que actualmente está disociado de Añetete pretende sumar para lograr la unidad partidaria.

Mencionó que el discurso que dio el día del aniversario no fue en contra de Abdo como lo señaló el presidente del Congreso Silvio Ovelar. Dijo además que las declaraciones que dio el legislador y las esbozadas por Juan Carlos “Calé” Galaverna, son porque ambos están en campaña para llegar a la presidencia de la Junta de Gobierno.

Con respecto al equilibrio en la conducción partidaria, Alliana indicó que habría que ver hasta dónde estaría dispuesto a ceder el movimiento Honor Colorado. Agregó que los referentes siempre abrieron los brazos a Añetete ya que, si el cartismo trabajaba a medias en las elecciones, se habría producido una derrota de la ANR.

Mencionó que Honor Colorado cedió mucho pero que Añetete lo único que hace es perseguir a funcionarios del cartismo en las instituciones públicas que no precisamente son de primera y segunda línea, sino de tercera, gente que busca salir de la precariedad laboral, entre otras.

Ayer, la Junta de Gobierno no pudo sesionar por falta de cuórum. Un grupo de dirigentes pidió la modificación del estatuto para que los adeptos al partido puedan aspirar a cargos electivos solo con más de cinco años de antigüedad en la nucleación partidaria pero el caso no fue tratado. El tema será abordado en la próxima convención.