La diputada liberal Celeste Amarilla reconoció que Pedro Alliana tendría los votos para ir por otro periodo al frente de la Cámara Baja, según lo que se maneja entre los propios legisladores.

Sin embargo, la legisladora adelantó que ella peleará por la Vicepresidencia Primera y que al respecto ya se conversa en la multibancada.

“A mí me parece que si es la segunda (vicepresidencia) sería injusto, tendría que haber más alternancia, yo ría por la primera, ellos tienen que ceder, las mayorías no siempre ganan y no siempre tienen razón”, afirmó la parlamentaria en conversación con radio UNO.

Sostuvo que el PLRA, por ser el primer partido de oposición, tiene derecho a un lugar, ya que sin los liberales, los colorados tampoco legitiman nada y en cambio, dándoles un espacio, se aseguran al menos paz y tranquilidad.

Por su parte, el actual titular de Diputados, Pedro Alliana, confirmó que durante una reunión mantenida anoche con el líder de Honor Colorado y la bancada de este movimiento, Horacio Cartes manifestó su intención de que Alliana siga al frente. Esta propuesta tuvo el apoyo de los demás integrantes y ahora habrá que negociar con Añetete y otros sectores.

“Entre el expresidente de la República y el presidente Mario Abdo Benítez hay conversaciones permanentes. La idea es que se pueda llegar a un consenso e incluir en un paquete lo que pueda ocurrir en Senado y en Diputados”, afirmó Alliana.

E n este periodo, con base a un acuerdo anterior, la titularidad del Senado le correspondía a alguien de Honor Colorado, no obstante, “por una cuestión estratégica”, se dejaría la presidencia del Congreso a un representante de Añetete y se mantendría a Honor Colorado en Cámara Baja.