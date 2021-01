“Parece que es lo mío lo que molesta, pero yo soy el que menos inconveniente tiene. Yo voy a mostrar la verdad”, respondió Juan Ernesto Villamayor, en entrevista con el canal GEN, sobre su situación tras el escándalo con el borrador de acuerdo con PDVSA.

Sostuvo que en su gestión no hay nada reprochable, sino que se entró al terreno personal, lo cual considera que no es legítimo políticamente. “Si el problema es que hay gente que quiero que yo no esté. Entonces, el origen del problema es personal y no de gestión”, indicó.

“Que se diga eso y termina el problema. Como el viejo cuento, que se haga una lista de la gente que no cae bien, sin saber porqué”, agregó Juan Ernesto Villamayor.

Señaló además que “lo que se debate es la posición de uno de los integrantes de Concordia, respecto a una persona, sin que se haya podido justificar”.