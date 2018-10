El político liberal, Carlos Mateo Balmelli, manifestó que la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, demostró que no tiene condiciones para ocupar el cargo. Además, cuestionó la decisión de Mario Abdo Benítez de nombrar como auditor a Carlos Arregui.

Balmelli sostuvo que el nombramiento como auditor de Carlos Arregui, es una muestra de que que “no hay rumbo en el Gobierno”, ya que el mismo no tiene la infraestructura necesaria para realizar la labor a la que fue encomendada. “Es improcedente y pertinente que se nombre al auditor del auditor, me parece que es una fábrica de humo”, subrayó.

Dijo además que el trabajo de Arregui no tendrá relevancia, ya que no posee autoridad ni respaldo legal. “Esto no es solamente un acto de buena voluntad”, indicó.

El político del PLRA dijo que el hecho de que se hayan transferido fondos de Petropar a bancos privados, de por sí está mal ya que viola la Ley. En ese sentido, agregó que alguien debe responsabilizarse de los últimos sucesos ocurridos dentro del ente estatal.

“La señora Patricia Samudio ha demostrado que no está en condiciones de ser presidenta de Petropar, y lo dice el propio Mario Abdo Benítez al nombrar un auditor para los 60 días de gestión de su gobierno y los cinco años de Horacio Cartes”, añadió Balmelli.

Agregó que el combate contra la corrupción, no se realiza con gestos, sino con actitudes. Refirió que el presidente de la República debería nombrar en Petropar a una persona que “no se preste al juego”.

Cuestionó además otros nombramientos realizados por Abdo Benítez, ya que hay mucha gente no apta para los cargos en los que fueron confirmados.

Por último, dijo que el gobierno de Abdo Benítez está realizando una serie de acciones erróneos, como la forma en que fue trasladada la embajada paraguaya en Israel desde Jerusalén a Tel Aviv.