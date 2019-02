Extraña generosidad de Cuevas: habría condonado una deuda de US$ 1 millón

El presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador de Paraguarí, Miguel Cuevas, no encuentra la forma de respaldar una cuenta a cobrar al gremialista de la producción Silvio Riveros de US$ 1 millón. Declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) la astronómica cifra, pero el deudor dijo al Ministerio Público que él nunca prestó un solo guaraní del ex gobernador.

Fuente: La Nación