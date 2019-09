Este miércoles, el Partido Colorado celebra su 132 años de aniversario, en medio de un intento de conciliación. Al parecer del histórico dirigente colorado, Bader Rachid Lichi, la unión entre los colorados sí será posible concretar.

“Se irá dando de a poco, porque hay discrepancias profundas, compromisos no asumidos tras las elecciones nacionales. Nuestro partido tuvo grandes divisiones, esto no es algo nuevo. Un tercer frente debe interceder. Así sucedió en el 55 con el encuentro partidario”, explicó a radio Universo 970 AM.

Esgrimió que los colorados olvidan, por falta de lectura o amnesia política, las palabras de Bernardino Caballero: “que no todos podemos pensar de la misma manera”. Agregó que se debe abogar por la unidad en el marco del respeto y el disenso de pensamiento.

Señaló que en sus años de vida política-partidaria, el episodio que lo marcó fue el Marzo Paraguayo. “Fue una situación siu generis, se sacrificaron vidas en pro de la democracia, pero hoy sufrimos de amnesia. He pasado por muchas circunstancias, en el 89 me metieron preso por una cuestión política. Caí con Stroessner también porque era diputado en ese entonces”, recordó.

CRISIS ECONÓMICA

Por otra parte, Rachid Lichi indicó que por encima de la situación partidaria, le preocupa más la crisis económica. Insistió que es fundamental que en el Gobierno se cuente con una política de estado, haciendo un relevamiento de las necesidades básicas insatisfechas y trazando un objetivo nacional.

“La clase política se olvidó de ver nuestra realidad nacional. Es necesario el relevamiento. Hoy amanecimos un dólar trepando hacia arriba, ese es un indicio. Sin bandería política, los mejores pensadores deben hacer un estudio serio”, remarcó.

Así también esgrimió que el Paraguay debe tener una política marcada para negociar con Brasil, al recordar el polémico acuerdo bilateral firmado en marzo. “En Itamartaty no fabrican chupete, tienen una política trazada a largo plazo”, puntualizó.