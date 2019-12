El nuevo intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez aclaró que no recibió ninguna notificación personal de una desvinculación de Honor Colorado, por lo que cree que todavía pertenece al movimiento. Aseguró que el viernes habló con el líder y no le dijo nada al respecto.

“Me sigo considerando integrante de Honor Colorado, no tengo ninguna comunicación oficial del líder de que he dejado de pertenecer a dicho movimiento, sigo siendo parte”, afirmó el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, en entrevista con la 730 AM.

El flamante jefe comunal reveló que e viernes conversó con Horacio Cartes, quien supuestamente le aclaró que no tiene ningún interés en el municipio capitalino, pero le indicó que si él cuenta con la capacidad suficiente para estar al frente, que lo haga.

En cuanto a las manifestaciones públicas del titular de la ANR, Pedro Alliana (Honor Colorado), quien advirtió que “Nenecho” ya no forma parte del movimiento, el intendente sostuvo que esas son cuestiones políticas de otras personas por intereses mezquinos y por otros componentes.

Respecto al líder de Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, Rodríguez confesó que también habló con él el viernes, pero que no le ha dicho directamente qué posición tomar.

Por otro lado, Rodríguez no supo explicar qué inconsistencias hallaron para rescindir contrato con la empresa panameña TX y prefirió que los técnicos den los detalles, pero aclaró que presentaba irregularidades y que en vez de recaudar, la comuna iba perdiendo.