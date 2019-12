El senador Enrique Riera, quien ya fue eliminado del grupo de Whatsapp de Honor Colorado, anunció que buscará ser presidente de la ANR. Desminitió que se haya enojado por no recibir el apoyo para esta carrera electoral y lamentó que algunos se hayan molestado con él.

“Algunos reaccionarán con molestia, pero quiero que entiendan que he trabajado de una manera razonable y me he despedido en muy buenos términos”, explicó Enrique Riera.

Reveló que anoche ya lo eliminaron el grupo de Whatsapp de Honor Colorado y que ni siquiera le dieron tiempo a dar explicaciones, pese a que ya conversó con el líder del movimiento sobre los motivos de su decisión.

Sobre su posible enojo al enterarse que Horacio Cartes ya dio su apoyo a Pedro Alliana para una eventual candidatura a la titularidad de la ANR, Riera aclaró que todavía no hay nada definido para las internas, aunque admitió que buscará presidir la Junta de Gobierno

“Voy a intentar, vamos a ver si hay respuesta de la gente, yo no como vidrio, tengo 30 años en esto, voy a hacer la oferta electoral, quiero tener una foto de familia donde ninguno sea cuestionado”, afirmó Riera.

Adelantó que apoyará el pedido de expulsión de Óscar González Daher de la ANR y la suspensión de todos los que estén procesados.