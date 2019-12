La diputada colorada Jazmín Narváez mencionó que en nombre de los primeros exponentes del partido político hace falta conducirse con más respecto hacia la nucleación política.

No obstante, lamentó este viernes la “rapidez” para borrar del padrón colorado a la exlegisladora Cynthia Tarragó. “Como mujer me toca muy especialmente este caso. Hubo más rigor con ella, no sé si el hecho de que sea mujer haya sido un factor que haya tenido que ver (con su expulsión), porque hay muchos otros casos. Extraña el rápido rigor”, argumentó.

Si bien consideró que será muy difícil que Tarragó vuelva a tener una actividad partidaria en el Paraguay, el Tribunal de Conducta de su partido político no le otorgó el derecho a la defensa antes de rajarla de sus filas.

Sostuvo que hay casos de correligionarios suyos procesados y hasta condenados que siguen perteneciendo a la Asociación Nacional Republicana (ANR).