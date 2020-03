El economista Santiago Peña es uno de los referentes de Honor Colorado que participó de la plenaria de anoche, en donde el movimiento anunció oficialmente a Hugo Ramírez como precandidato a la Intendencia de Asunción.

El exministro describió a Ramírez como una persona que ha hecho mucho trabajo en capital y recordó que fue el diputado con más votos en las últimas elecciones.

“Por el lado del oficialismo no existe ningún consenso, ellos mismos no pueden aglutinar un candidato”, opinó Peña en conversación con Universo 970 AM.

No obstante mencionó que en la ANR se habla de la posibilidad de una encuesta entre las figuras más potables, para poner las candidaturas a consideración y ver así quién llega con más chances.

Sin embargo, no se estableció ningún plazo debido a que no existe unidad de criterio dentro del oficialismo, cuyo líder, Mario Abdo Benítez, incluso insinuó la postergación de las internas que deben realizarse el 12 de julio, de manera simultánea con los demás partidos.