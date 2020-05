El ex diputado Miguel Cuevas finalmente no fue atendido por su médico tratante, quien arrimó informes que revelan malas condiciones en el establecimiento policial donde guarda reclusión.

Cuevas debía ser sometido a cirugías bucales a pedido del mismo, quien en principio pidió un permiso de doce horas para ausentarse del reclusorio por esa razón.

El juez penal de garantías Yoan Paul López le concedió el derecho a la atención odontológica, pero no fuera del local policial, donde guarda prisión por enriquecimiento ilícito desde agosto pasado.

El informe médico presentado consta de cinco puntos específicos que justifican la no atención a Cuevas. Entre los mismos se contemplan falta de iluminación adecuada para el buen desempeño del doctor, sillón odontológico en mal estado, falta de condiciones sanitarias en el espacio asignado, el avanzado estado de deterioro de la dentadura del ex parlamentario, el cual no permite un trabajo quirúrgico garantizado en esas condiciones y falta de infraestructura para auxilios en casos inesperados.

En base a este informe, la defensa de Miguel Cuevas solicitará al juzgado su remisión a un centro odontológico en el transcurso de la semana próxima.