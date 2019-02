“Me da risa lo de Ciudad del Este. Me resulta de lo más divertido, pocas veces en mi vida vi algo así. Los candidatos de los dos grandes movimientos, a quienes se le tienen temor, uno está preso (Ulises Quintana) y el otro imputado (Sandra Zacarías). Es surrealismo total lo que estamos viviendo”, manifestó el ministro Juan Ernesto Villamayor en comunicación con la 970 AM.

En ese sentido, dijo que se está buscando por distintos procedimientos a que estas personas no participen. “A mí no se me ocurre que sea muy democrático aquello, se me ocurre que lo democrático es que participen todos”, agregó.

Señaló además que “si la gente quiere votar por el procesado o por el preso, es algo que no se puede impedir. Es una decisión de la gente”.

Por último admitió que lo mejor en este caso era aceptar la renuncia de Sandra Zacarías en su momento, ya que eso permitiría una mayor proyección. “El problema ya hubiera terminado a esta altura”, finalizó.