El presidente del PLRA, Efraín Alegre, aún no asumió la derrota en las elecciones generales y por ello busca tumbar el gobierno de Mario Abdo Benítez a través del juicio político, según afirmó el senador Enrique Bacchetta (ANR). El mismo tildó al exprecandidato presidencial de "conspirador" y dijo que quiere llegar a la vicepresidencia de la mano de Blas Llano.

En entrevista con el programa de TV “Cara o Cruz”, el senador Enrique Bacchetta indicó que mientras no se trate el tema del juicio político en la Cámara de Diputados, se seguirán registrando manifestaciones ciudadanas. “Hay que darle un corte a esto”.

Asimismo, sostuvo que el presidente Mario Abdo Benítez “debe tomar decisiones y hacer cambios importantes en los ministerios”, de manera a tomar otro rumbo en esta cuestión y buscar renovar al menos parte de su gabinete.

En otro momento, cuestionó al presidente del PLRA, Efraín Alegre, quien ayer protagonizó incidentes con agentes de la Policía Nacional durante una manifestación, y aseguró que “todavía no aceptó su derrota”. “Marito le ganó las elecciones y él hasta hoy no acepta la derrota”.

“Los grandes conspiradores acá son (Pedro) Ferreira y Efraín Alegre”, afirmó el senador colorado, apuntando contra el extitular de la ANDE y el actual presidente del Partido Liberal, debido a que ambos están involucrados en la actual crisis política que se vive en el gobierno.

Según Bacchetta, Efraín Alegre “a toda costa” quiere que este gobierno caiga para poder lanzarse como candidato a vicepresidente y permitir que el senador Blas Llano, actual titular del Congreso y tercero en la línea de sucesión, asuma como presidente de la República.

El mismo aseguró que desde el Partido Liberal “están buscando alguna víctima” al impulsar manifestaciones con el uso de la agresividad y la violencia. Por ello, criticó la actitud de Efraín Alegre y de Stiben Patrón, quien también formó parte de la turba que agredió a un agente policial.

“De esta manera, no va a haber paz en la República del Paraguay. Dejémosle a la República que se maneje institucionalmente, cuando hay crisis lo que vale es la institucionalidad”, apuntó.

A su criterio, el pedido de juicio político presentado por los liberales no tiene asidero y tampoco sirve como para tumbar al gobierno. “Ahora que no tienen votos, generan este tipo de reacciones para tratar de ver otra salida y ver si no hay alguna víctima que pueda soliviantar los ánimos”, refirió el parlamentario de la ANR.

Bacchetta también hizo mención a la posibilidad de que el senador Blas Llano asuma la presidencia en caso de doble acefalía y sostiene la Constitución Nacional habla de un mandato de un año para ese tipo de casos. Asimismo, dijo que “tendría que haber un gran acuerdo” para sacarlo del gobierno si llegara a la titularidad del Ejecutivo.

“El Partido Colorado tiene que estar unido y tenemos que hacer nuestras alianzas con los que piensan similar, los que quieren el mismo objetivo, nosotros estamos abiertos a eso”, puntualizó.