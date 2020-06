En comunicación con la radio Universo 970 AM, el legislador luguista Hugo Richer se refirió a las elecciones de las mesas directivas del Senado y Diputados. Ayer y anteayer fueron elegidos el colorado abdista Óscar ‘Cachito’ Salomón como titular de la Cámara Alta y el cartista Pedro Alliana como presidente de la Cámara Baja.

El congresista resaltó que si bien en el Senado hay mayoría importante de opositores, esta es la tercera vez que no se pudo establecer un proyecto común dentro de la oposición para elegir a un político no oficialista. Recordó que el liberal Blas Llano llegó mediante el pacto azulgrana con Colorado Añetete.

Hay consenso en el grupo que impulsó la Alianza Ganar, según Richer, pero falta unidad en el PLRA, porque al fracturarse afecta a toda la oposición. “Esto demuestra el rol de la oposición y la falta de ambición política. Realmente se debería debatir el rol de la oposición. No se ha podido establecer un proyecto en común”, dijo.

El entrevistado sostuvo que el partido gobernante no está atravesando por un buen momento hace tiempo, ya que la actual administración del Estado tiene un desgaste por mala gestión y corrupción, pero que esto no es aprovechado por la oposición para hacer frente. “La crisis de la oposición pareciera ser igual o más grande que la del oficialismo. El Gobierno está agotado pero se sigue con el status quo. La gran pregunta es por qué la oposición no entiende eso”, cuestionó.

La Contraloría General de la República también está a manos de la ANR, siendo que esta institución debería estar a cargo de la oposición, de acuerdo con Richer, de modo a poder efectivamente controlar las actuaciones del Gobierno.

“Los casos de corrupción que existen son de un nivel escandaloso. Si estuviéramos más organizados en la oposición, le iba a ser más difícil la administración a Mario Abdo y así debe ser cuando hay irregularidades”, remarcó.