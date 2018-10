El abogado afirmó que los inmuebles que aparecen comprados por el mismo fueron totalmente declarados y adquiridos en forma legal, por lo que incluso la Contraloría General de la República tiene los detalles de las referidas operaciones.

En otro momento expresó que resulta “ilógico” que se vuelva a investigar a Zacarías por un tema que ya había sido desestimado por el propio Ministerio Público. Habló de que esta es una cuestión claramente política.

“El último departamento lo adquirió en el 2017, y la declaración del Senador figuran todos estos bienes, lo que aparece publicado en un medio escrito está declarado en la Contraloría General de la República, no es algo que ocultó a la autoridad, está señalado el monto de adquisición, inclusive en algunos casos está pagando las cuotas, y eso está señalado en la declaración jurada. En su declaración figuran los 3 departamentos en Itapema, así que no es ninguna información que haya permanecido oculta de las autoridades”, comenzó diciendo el abogado defensor, Ricardo Preda.

Asimismo, indicó que el senador Javier Zacarías Irún ha declarado todos estos bienes en su declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República.

“En el caso concreto y cuando los fiscales tengan a mano los contratos de adquisición de estos bienes a mano se darán cuenta que esos contratos se refieren a los departamentos como a las cocheras en sí. Los tres departamentos fueron declarados por el senador Zacarías Irún ante la contraloría, o sea, no ninguna información oculta a las autoridades de nuestro país, que es finalmente donde debe informar cuáles son sus bienes”.

En otro momento el abogado Ricardo Preda indicó que el ministerio público ya había desestimado esta causa y que sus ingresos fueron justificados plenamente, “en cuanto al origen de sus bienes, esto ya fue objeto de una investigación en la cual se cerró con una desestimación, no obstante esta cuestión jurídica es importante aclarar que en los 11 años que Zacarías Irún no ejerció ninguna función pública ha tenido ingresos que justificaron plenamente la adquisición de esos bienes”.

Para culminar agregó que no se puede hablar de un enriquecimiento ilícito porque el senador Zacarías no ejercía ninguna función pública en el momento de la compra de estos inmuebles, “aunque esto sea irrelevante, porque él no ejercía ningún cargo público en el momento que adquirió, pero simplemente ya por una cuestión jurídica, más bien una cuestión de hablar sobre los hechos concretos, aunque no tenga relevancia penal, esos bienes fueron adquiridos con ingresos que están justificado. Justamente si la investigación penal de la fiscalía llega a aplicar lo mismo que ya hizo anteriormente otro fiscal, primeramente debería pedir la reapertura de la causa y definir lo hechos nuevos”, culminó el abogado Ricardo Preda.