El senador Silvio “Beto” Ovelar, titular del Congreso Nacional, indicó que no está a favor del desbloqueo de las listas sábana y afirmó que el proyecto presentado por Paraguayo Cubas (listas abiertas) es inconstitucional. Reconoció que su postura es impopular y anunció que la suerte ya está echada a favor de la iniciativa que él no acompaña.

En conversación con la 650 AM, el senador colorado Ovelar aclaró que es inconstitucional abrir las listas y que lo que se debe debatir es el desbloqueo. “Existe un tremendo desconocimiento de los propios parlamentarios”, acotó.

El político recordó que fue uno de los primeros proyectistas en el 2004 del desbloqueo de listas y que luego de estudiar a profundidad el sistema electoral, cambió radicalmente su postura por el error que se cometerá de aprobarlo.

Afirmó que los propios politólogos no están a favor del sistema desbloqueado, porque posee más contras que pos, y recordó que esto no resultó como se esperaba en países como Perú, Colombia, República Dominicana, entre otros. Afirmó que, en cambio, las grandes potencias del mundo apuestan por las elecciones convencionales.

Pese a su postura impopular, afirmó que la suerte ya está echada y que sus colegas acompañarán la medida, pero espera que no sea el proyecto de Payo Cubas, al tildarlo de inconstitucional. "No estoy diciendo que no probemos, al contrario, el camino está marcado. Quiero dejar mi testimonio, dentro de 10 años se van a dar cuenta de lo que digo”, remarcó.

Entre los problemas que se presentarán con este cambio, según enunció el entrevistado, figura una campaña proselitista de todos contra todos, trasladando una fuerte lucha interna en los partidos políticos, debilitando la relación entre los propios correligionarios. La elección será compleja y habrá muchísimos votos en blanco y nulos, de acuerdo a su percepción.

Además -añadió- no se conocerá el origen de los recursos de los candidatos, por lo que fácilmente un capo narco puede financiar a un político y otorgarle los recursos necesarios para impulsar una fuerte campaña electoral.

"Es mentira que con este sistema no van a volver los impresentables como están diciendo”, lanzó y esgrimió que los ahora calificados de impresentables pueden volver a candidatarse y -según consideró- recibir el masivo acompañamiento del electorado.

Por lo tanto descartó una primavera democrática con este proyecto. “No vine para ser simpático con todos, no legislo para las graderías”, sostuvo.

Por último, “Beto” Ovelar remarcó que le parece más conveniente que se implemente el desbloqueo en una de las instancias, solo en las generales, dejando de lado las internas partidarias.