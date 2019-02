El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, privilegió con nombramientos a parientes y amigos que sin concurso accedieron a sueldos de lujo. Según la planilla salarial de diciembre último, ya suman 153 los privilegiados de la administración.

Al respecto, el diputado cartista Walter Harms esgrimió que la entidad siempre es un actor importante en la zona de influencia. “En Misiones e Itapúa, la lapicera y billetera de Yacyretá es muy atractiva, lealtades se compran mediante la EBY”, remarcó.

Criticó que escucha decir a Nicanor, con suma hipocresía y sin sonrojarse, que se producen los despidos para disminuir el presupuesto, sin embargo, los rajados pertenecen a Honor Colorado. “Por cada despido de un HC inmediatamente es suplido por otro que responde a Colorado Añetete, no tiene la honestidad de hablar con claridad”, dijo.

El legislador dijo a la radio 970 AM que habla con propiedad porque también está afectado. En ese sentido dijo que por criticarlo, inmediatamente su hermano fue desvinculado de la institución, con “la historia de que no cumplía funciones”.

“Nicanor cae siempre en el mismo discurso de los que cumplen órdenes, porque no sé si él procede de esa manera; generalmente la lista de despidos y descontrataciones salen de Mburuvicha Róga o del Palacio de Gobierno. Se está cumpliendo el ritual de que se politiza la EBY y seguramente va a seguir así, pero tienen que ser honestos y decir que los echan porque son de Honor Colorado y quieren meter a los de Colorado Añetete”, solicitó.

Por otra parte mencionó que ayer un grupo de dirigentes del departamento de Itapúa, senadores y diputados, se reunieron con su líder Horacio Cartes, para evaluar la situación política actual. “Es enriquecedor hablar con él, porque te motiva mucho”, celebró.

“(HC) Dice que es imposible intentar el abrazo republicano, de qué sirve la foto entre las cabezas cuando en el cuerpo se siente el quiebre y una confrontación. Esperamos algún gesto para hablar de unidad, pero cuando haya persecución no se podrá. Se palpa en cada departamento, cuando nos informan de despidos, confrontaciones, por eso hay muchos cambios de presidentes de seccionales o intendentes, no es que simpatizan con Colorado Añetete o están disconformes en Honor Colorado, sino que son amenazados con ser intervenidos”, afirmó.

A su parecer es muy probable que se pierda el feudo colorado en Ciudad del Este, y esgrimió que la responsabilidad es ahora del oficialismo, ya que la intendenta de su movimiento fue destituida por orden del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

En tanto que, respecto a la Junta de Gobierno de la ANR, dijo que Cartes fue claro al indicar que no hay candidato todavía para la presidencia. Sobre Enrique Riera dijo que este es precandidato y públicamente expresó su deseo de ser el postulante, pero que aún no está decidido eso. Acotó que el líder del movimiento reiteró que él no se postulará para ese cargo partidario.

Durante la ocasión, según señaló el político, invitaron al expresidente a participar de la culminación de la seccional en conmemoración del fallecido Luis Gneiting y un almuerzo con la dirigencia, a realizarse el 22 de febrero en Carmen del Paraná.