Durante un almuerzo político en Paraguarí, Horacio Cartes indicó a sus seguidores colorados que ayer recibió en su hogar al senador Rodolfo Friedmann, con quien peleó intensamente en su momento.

“El comandante debe decir a las tropas de lo que se hace y decirles que no existe nadie más importante que nuestra querida Asociación Nacional Republicana, a ella nos debemos. (…) Nuestro enemigo no está dentro de la casa, hoy no podemos obviar que vemos en la televisión todo el día, iglesias quemadas, acá quisieron ensayar pintarrajeando el Panteón de los Héroes, la quema provocada de campos, es un libreto. Les quiero decir con mucha satisfacción que hoy la gente tiene esperanza en nuestro querido Partido Colorado, es el salvavidas de todas las malas costumbres y de lo que nos quieren traer al Paraguay”, argumentó.

Dirigiéndose a los candidatos a intendentes y concejales, Cartes señaló que deben concentrarse en los municipios del 10 de octubre. “Ustedes ya no son de movimientos, son patrimonio del Partido Colorado”, agregó.

Además sostuvo que es mentira que las demás nucleaciones políticas deseen aliarse con la ANR, sino que se juntan entre ellos para echar al Partido Colorado del poder. “El único requisito que tenemos que entender perfectamente es que necesitamos que la familia esté unida. No van a poder con el Partido Colorado unido”, aseguró.

Cartes recordó que se afilió en septiembre del 2009 y que en estos años aprendió que “el verdadero ejército para el 2023 serán los intendentes y concejales”, ya que ellos permitirán que “la bandera de Bernardino Caballero siga en el Palacio de López”.

Por último dejó en claro que la ANR debe ganar el 10 de octubre y que puede haber diferencias, pero que eso debe darse desde el poder y no desde la llanura porque no valdrá la pena.