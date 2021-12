“Nuestro candidato por Honor Colorado a la presidencia de la Junta de Gobierno, es el compañero Horacio Cartes”, sostuvo el senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, en comunicación con Radio Ñandutí.

“En primer lugar, electoralmente es conveniente la candidatura de Horacio para la dupla Peña-Alliana. Va a ser un refuerzo muy importante. Segundo, esa pasión y entusiasmo que tiene por la actividad partidaria, va a poder canalizarse a través de su gestión en la Junta de Gobierno”, agregó Galaverna.

Galaverna destacó la decisión de Cartes y sostuvo que el anuncio oficial se dará próximamente.

“Estoy muy contento de que haya aceptado la candidatura, porque me tocó jugar un pequeño papel cuando le pregunté en una de las veces que me visitó, sí él iba a candidatarse a la Junta y me dijo que aceptaría si yo me sumaba al proyecto Peña-Alliana”, agregó.

Por otra parte, no descarta que sea Nicanor Duarte Frutos, actual titular de la Entidad Binacional Yacyretá, el otro candidato para la Junta de Gobierno y con quien Cartes estaría compitiendo en las urnas.