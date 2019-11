El senador colorado Juan Carlos 'Calé' Galaverna cuestionó el “fato miserable” de los encargados de Justicia Electoral para la implementación del voto electrónico y señaló que no está de acuerdo con que el voto sea preferencial, porque tendrá sus consecuencias negativas dentro de los partidos políticos.

El senador oficialista Juan Carlos ‘Calé’ Galaverna manifestó a la radio Universo que los defensores y proyectistas del desbloqueo de listas sábana pretenden “fundir a los partidos tradicionales” al implementar el voto preferencial, el cual calificó de ser inconstitucional.

A su parecer esta forma de votación impone una forma de sufragio al elector y cercena así su libertad de elección. A esto se suma un dato alarmante, que lleva una competencia al interior de cada partido político. “Los que están con las listas desbloqueadas son los que buscan matar a los partidos tradicionales. Esta es una vieja campaña de destrucción del sistema de partidos”, refirió.

Ejemplificó que si él aspira a ser reelecto como congresista, su lucha no será contra los demás candidatos de otros partidos políticos, sino que con los propios postulantes de su nucleación.

“Mucha gente se adhiere al voto preferencial pensando que va a poder votar a quien quiera, pero se le engaña y no se le explica que la lista va a seguir siendo hecha por la misma gente, misma cúpula partidaria en los partidos grandes y grupos familiares amistosos en los partidos pequeños”, afirmó.

Indicó que se miente además cuando se lo pone de ejemplo al defender el voto preferencial. “Se dice ‘para que Calé ya no entre por las listas sábana’, pero si mi partido me coloca, no es que van a poder sacarme de la lista. Esa es una estafa a la buena fe de la ciudadanía”, resaltó.

Por otra parte el congresista abdista negó que el oficialismo esté detrás de la suspensión de la licitación que realiza la Justicia Electoral por un supuesto direccionamiento hacia una empresa oferente. “Nada que ver. No es necesario que Contrataciones reciba órdenes para actuar si encuentra irregularidades en el proceso”, agregó

Señaló que la licitación de las máquinas de voto electrónico ya comenzó torcida y la calificó de ser un negociado. “Esto es un fato miserable de Carlos María Ljubetic y Luis Alberto Mauro, digo eso con todas las letras, ni siquiera creo que sea de los ministros de la Justicia Electoral. Es fato de ambos hacia una empresa mediante el pliego de bases y condiciones“, resaltó.

Para las internas municipales y las generales se establece el sufragio electrónico con el voto preferencial, el cual permite que el primer voto va para el partido político y el siguiente voto es preferencial. El ciudadano vota por su preferencia dentro de los 45 de la lista de senadores. La sumatoria de eso será la representación de la lista.

La Dirección de Contrataciones Públicas aclaró este jueves que en realidad suspendió provisoriamente la licitación, hasta tanto la Justicia Electoral se expida sobre la protesta presentada por una de las oferentes, Smartmatic, por las irregularidades en el pliego de bases y condiciones.