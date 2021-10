En entrevista con el programa Tempranísimo, del canal Gen y radio Universo, el legislador Sergio Godoy se refirió a las fichas que se están barajando en las carpas coloradas con miras a las presidenciales del 2023.

“Hugo Velázquez no es el candidato de Mario Abdo”, indicó de manera categórica. “Es un actor político importante hoy en día, con una carrera partidaria de base importante. Él no jugará precipitadamente en esto. Él tiene información, sabe y no solo sospecha que Mario Abdo no quiere que él sea candidato, entonces tiene que forzar (su candidatura)”, argumentó.

El legislador dijo que Velázquez dio la cara en las elecciones municipales, ganando así notoriedad, y luego aparecieron los senadores oficialistas para proponer a Abdo que se postule para la Junta de Gobierno de la ANR. Sin embargo, para Godoy esta propuesta al mandamás es una mera cortina de humo, ya que el trasfondo real sería el de embretar al mandatario para que defina su apoyo a la candidatura del actual vicepresidente. “Hugo sabe bien cómo es Mario Abdo, aunque no sepas bien eso, todos vimos lo que le hizo a Horacio Cartes, es traicionero de armas y en cualquier momento le hace lo mismo. Recuerdo cuando le dijo vos vas a ser mi senador; es mentiroso y traicionero, no tiene nada de palabra”, lanzó.

Godoy sostuvo que Abdo no se siente cómodo con Velázquez siendo el candidato de Añetete para las presidencias y que si aprueba su postulación, lo hará únicamente por la presión de los actores políticos de su entorno. En el caso de no acompañar esta propuesta, Marito se enfrentará a dos grandes del coloradismo: Hugo Velázquez y Horacio Cartes, según esgrimió el entrevistado.

Atendiendo que en Honor Colorado las cosas están más claras, con la chapa presidencial Santiago Peña-Pedro Alliana, el congresista indicó que queda pendiente saber qué definirá Mario Abdo Benítez, ya que su decisión determinará si las internas coloradas serán previsibles o muy resquebrajadas, dependiendo si apoya o no a Velázquez.