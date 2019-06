“Quisiera que el mejor abogado, el más sagaz, el más letrado en la materia; me diga dónde se configuró el hecho de tráfico indebido de influencia. Sí me responden el desafío que planteo, me ofrezco a fusilarlo a Amarilla en plena sesión de la Cámara”, manifestó el senador Juan Carlos Galaverna en comunicación con Radio Ñandutí.

Sostuvo además que varios de sus colegas, están actuando en este caso con mucha “liviandad e irresponsabilidad criminal”. Dijo que no está defendiendo a Dionisio Amarilla, sino que está invitando a la gente a reflexionar sobre el hecho de obrar con “seriedad y equilibrio”.

En ese sentido, aseguró que estamos en la “comunidad de la hipocresía, del circo y la falacia”.

“No hago juicio de valor sobre su moral ni ética, no me corresponde. Pero si, dejo el desafío a mis colegas que tanto hablan del tema, presentándolo a Amarilla como Jack El Destripador, que me digan dónde se configuró el uso indebido de influencia. Ni mandrake va a poder contestar la pregunta”, agregó Calé.

Refirió también que el presidente Mario Abdo Benítez, tiene que posición bastante clara en este caso. Sin embargo, no animó a presagiar sobre la cantidad de votos que existe actualmente hoy en el Senado para la destitución o no de Dionisio Amarilla.

“En temas de esta naturaleza, se sabe con qué voto se cuenta, solamente después de cantarse los resultados”, concluyó el senador.