“A la larga Marito se va a tener que desprender de Friedmann, él no es no es un hombre influyente políticamente, ya viene de muchos problemas en la Gobernación, de manera que es más un estorbo”, manifestó el analista a la 1020 AM.

Sostuvo que no hay una política de trabajo en la gestión del presidente de la República y todas estas falencias son concomitantes a la situación del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann.

El analista indicó que el mandatario está cometiendo un error en seguir manteniéndole en el cargo al ministro del MAG y alguien terminará aprovechándose de las falencias en su gestión, pero de momento no se sabe quién porque tampoco hay una oposición estructurada.

“Friedmann, más temprano que tarde tiene que irse, no tiene ningún mérito. No siempre los abrazos republicanos llegaron a resultar positivos”, agregó Galeano Perrone, según recoge ADN Paraguayo.

El ministro del MAG es acusado de haber montado un esquema con el actual diputado Ever Noguera, mediante la empresa Eventos y Servicios (ESSA), para quedarse con las licitaciones de la merienda escolar en el Guairá, coincidentemente cuando Friedmann era gobernador.