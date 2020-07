Cambiar el verbo “querer” por el “necesitar” es lo que recomienda el legislador liberal disidente Blas Llano para lograr la tan lejana unidad en el PLRA.

“Dejar de lado yo quiero la unidad del partido y suplantar por nosotros necesitamos la unidad de partido”, expresó Llano en conversación con radio Universo.

En contrapartida el legislador Víctor Ríos cree que no tiene por qué existir un “cicatrizador” en el PLRA como lo hay en la ANR, ya que en carpas azuleas hay agendas distintas.

“Tenemos que reconstruir el Partido Liberal para que varias figuras que pueden ser excelentes candidatas, puedan desarrollar sus agendas y veamos después cómo conformar un gran acuerdo con miras al 2023”, dijo Ríos en charla con la 1020 AM.

Reconoció que si se mantiene la misma lógica que los llevó a la derrota en el 2013 y en el 2018, se volverá a tropezar con la misma piedra.

El senador no entiende por qué Efraín Alegre se cierra a la posibilidad de Blas Llano, pero aclaró que no se detendrán a analizar los motivos, ya que el PLRA no se agota en esos dos referentes.