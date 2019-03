A través de su cuenta perso­nal en la red social Twitter, Riera manifestó que “en la primera modificación estuve en contra, pero cuando vi mucha gente joven parti­cipando me di cuenta que estuve equivocado. Decisio­nes tomadas por convención afectarán a más de 670.000 afiliados jóvenes. Ellos hubie­ran mantenido apertura juve­nil y prohibido la reelección de parlamentarios”.

“El coloradismo no es solo una cuestión de antigüedad, sino de conducta de principios y valores. Conocemos colora­dos de 40 años de antigüedad que nunca aportaron nada y, por el contrario, se pusieron la camiseta del partido para lle­narse los bolsillos y llenarnos de vergüenza”, indicó.

¿NUEVA ETAPA?

El presidente de la Repú­blica, en su cuenta perso­nal en la red social Twit­ter, había mencionado que se abre “una nueva etapa en el coloradismo. Conven­ción sin arreos. Colorados de corazón”; sin embargo, el segundo del Ejecutivo, Hugo Velázquez, había comen­tado que solicitó exclusi­vamente a los legisladores abdistas movilizar a los convencionales para “legiti­mar” los cambios en el esta­tuto del partido. “Vamos a movilizar a los convencio­nales para que tenga legiti­midad”, sentenció.

DINOSAURIOS

“Debería ponerme contento por mi antigüedad, pero no, los que más años poseen de afiliación son los que más daño han hecho al partido”, indicó el diputado y líder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Basilio “Bachi” Núñez, al cues­tionar la decisión adoptada por los convencionales abdistas en elevar los años de antigüedad en la ANR con la finalidad de acceder a un cargo electivo. Mencionó que los años de militan­cia no sirven ante las actitudes que puedan tomar a futuro un representante del Partido Colorado. No dudo en mencionar que dentro de ese grupo con mayor militancia y que actualmente ocupan los cargos electivos existen “honrosas excepciones”.

Señaló también en su cuenta de Twitter que el mensaje final dirigido a los afiliados y simpatizantes del Partido Colorado es que solo podrán aspirar a ocupar un cargo mediante la agrupación los anti­guos. “Acá el mensaje es ‘no a los jóvenes que quieran afiliarse’. El mensaje es que se candidaten solo los ‘dinosaurios’”, sentenció el legislador.