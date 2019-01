Los autores del estudio, Mical Rodriguez (por la Universidad de Cambridge) y Jorge Saldivar (por la Universidad Católica de Asunción), toman como escenario del estudio las elecciones generales del 2018.

Una de las conclusiones reveladas sostiene que específicamente en Twitter, no hubo relación entre éxito o fracaso de partidos y candidatos que más utilizaron esta vía para intentar convencer al electorado.

“En Paraguay aparentemente no hay una relación entre el volumen de contenido que generan los partidos políticos en Twitter y su éxito o fracaso en las elecciones. Por otra parte, fue posible comprobar que hubo eventos que influenciaron la conversación, estos fueron las encuestas, el debate presidencial, el día de las elecciones y las denuncias de fraude”, sostiene el estudio.

Por otro lado emite una evaluación respecto a los perfiles falsos, utilizados por los unos y los otros, para inflar encuestas digitales, o bien influir con datos falsos.

“Fue posible identificar perfiles con características de bots. No obstante, su presencia no fue predominante. Durante las elecciones de abril 2018, la mayoría de las noticias políticas compartidas en Twitter provenían de medios de comunicación conocidos. Es decir que Twitter no se utilizó para compartir noticias falsas. Estos resultados implican que el caso de estudio de Paraguay es diferente al de otros países y como tal tiene potencial para contribuir al actual debate global sobre el uso de redes en tiempos electorales”. remarca.

El estudio completo realizado para las dos universidades se encuentra en este link:

https://medium.com/@laconich1991/el-rol-de-twitter-en-las-elecciones-generales-de-paraguay-2018-93df1750c244