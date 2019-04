En charla con la 730 AM, el legislador suspendido aseguró que el ataque al congresista Calé Galaverna, a quien derramó agua en plena sesión de la Cámara Alta, no fue una cuestión deliberada, sino que actuó impulsivamente porque le quisieron impedir el derecho a la defensa. Indicó que antes de esto no había votos para su sanción y que tras su arrebato, sus colegas cambiaron de postura, atendiendo que “existe un espíritu corporativo y vieron que tenían que hacer algo para salvar a uno de su rebaño”.

“Estos 60 días me van a servir a mí también. Yo no tengo una estrategia, un jefe de marketing. (…) Hay cuestiones que me van a tener que hacer cavilar en esta Semana Santa”, sostuvo sobre la sanción que le impusieron a pedido de Galaverna por haber tildado de “ladrón e insecto” al titular del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar.

No obstante, recalcó que seguirá con sus peculiares actuaciones. “Digo que soy un religioso cívico porque explico el anarquismo, que está muy estigmatizado, y yo me muevo en base a dogmas, mi tarea es hacer catequesis todos los días. Yo no creo en la democracia, no creo en las urnas, porque roban”, esgrimió.

MONSTRUITO OPORTUNISTA PARECIDO A BOLSONARO

Ayer el legislador Sixto Pereira (Frente Guasu) aseguró en la sesión donde se sancionó a Payo que este político es un “monstruito oportunista” que aprovecha del hartazgo de la ciudadanía. Lo trató de autoritario y de tinte fascista, además de compararlo al presidente brasileño Jair Bolsonaro. “Utiliza sus fueros para decir y hacer lo que quiere. Es violento este compañero, raya ya la violencia. Con suspensión no arreglamos, hay que cortar esta figura que no construye. Es un individuo que cumple un rol, una agenda”, lanzó.

La periodista Francisca Pereira indicó hoy a la 970 AM que Cubas molesta mucho al “corporativismo del Senado” porque roba cámara, conoce el expediente de cada uno de sus colegas, y no se puede contar con él para asociarse o hacer pactos, ya sea con el oficialismo o con la oposición, porque posee por su propio cronograma de acción.

En los pasillos del Parlamento ya se evalúa la posibilidad de echarlo y una de las formas previstas en la ley es el desequilibrio mental.