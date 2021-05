En charla con la prensa, la senadora Lilian Samaniego comentó que fue tendencia luego de que un grupo de seis personas, a quienes ya tiene plenamente identificadas, se manifestó frente al local donde contrajo nupcias, durante el fin de semana. “Fui noticia durante todo el día y noche por mi casamiento. Agradecerles porque a nivel nacional me mandaron mensajes de augurio de que me vaya bien”, indicó.

La legisladora señaló que ya estaba al tanto de que iban a escracharla, por lo que mandó a dos personas a fotografiar a los escrachadores y pudo identificar a las cabecillas. En ese sentido nombró a Haydee Vera Cristina de Recalde, candidata a diputada por Cruzada Nacional, y Jessica Servín, candidata a concejal en Fernando de la Mora, por el Partido Unámonos.

Lilian aseguró que ambas están siendo utilizadas por otros actores políticos. “Detrás de ellos (los escrachadores) están políticos, gente que ya no están (en la política)”, acotó. “Se manifestaron durante 4 horas esperando agredirme pero sin lograrlo. Hasta ahora buscan la foto del casamiento y voy a distribuir cuando yo quiera. Les gané, no tienen la foto. Van a tener cuando yo las publique”, agregó.

Recordó además que entabló una querella al doctor Edilberto Rivarola, titular de la Asociación de Médicos del Instituto de Previsión Social (AMIPS), quien la sindicó de ser la “reina del IPS”, y advirtió que procederá a hacer lo mismo contra aquellos que la siguen atacando. “Yo tengo límites y cuando transgreden, yo voy a la justicia. (...) Nos encontraremos en la justicia si siguen”, dijo.

Así también cuestionó que los medios de prensa se hayan hecho eco de lo ocurrido. “Ayer fui tapa de ABC, pero eran seis personas (las que se manifestaron). Vi que por primera vez se unieron ABC y el Grupo Cartes, porque yo soy actriz principal de La Nación y el Repasador. Les uní a ambos que tienen un litigio judicial, imagínense, miren lo poderosa que soy”, dijo bromeando.

Por otra parte indicó que pasó un buen momento pese a los escraches. “Les pregunto: ¿Será que no tengo derecho a formalizar una relación que tenía más de 10 años? Cumplí todo el protocolo sanitario, en ese evento hubo menos de 50 personas. A mí me van a encontrar de frente, creo en el sistema democrático y tenemos derecho a reclamar, pero respetándonos”, argumentó.

En otro momento aseguró que es víctima de una persecución sistemática. “Hace un año estoy siendo agredida constantemente, dando datos falsos. (…) Quisieron inventar un escrache en un avión, hace poco involucrarme con las vacunas y ahora van a fabricar que me vacuné, pero es mentira, les adelanto que todavía no me vacuné”, lanzó.

“Se rompió el molde cuando nació Lilian Samaniego, soy particular, a mí me van a encontrar en la política porque quiero seguir. En algún momento ya no van a buscar intermediarios y deberán asumir un debate político respetuoso”, dijo por último.