Marisol Isnardi, integrante del movimiento de Honor Colorado, indicó que únicamente piden que el exmandatario jure como legislador y confirmó que ya presentaron una nota al presidente del Congreso, Silvio Ovelar.

“Venimos a reclamar nuestro derecho como pueblo, el voto popular es lo que pone a las autoridades en sus cargos y sillas. 800 mil personas votamos por Horacio Cartes, quien estaba en la papeleta”, dijo.

Criticó que el senador Rodolfo Friedmann está usurpando la banca legítima del que realmente fue proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es decir, Horacio Cartes.

“Hoy empezamos a sacudirnos, reclamando nuestros derechos”, dijo y anunció que con el correr de los días se sumarán más personas a la medida de protesta.

“Basta que nos manoseen y se pisotee la voluntad popular. No somos patoteros, no somos pagados, estamos acá a pulmón, porque ni agua tenemos acá. Ni si no dormimos o comemos, vamos a estar acá. Ya no más dictadura, no más dedocracia”, puntualizó.