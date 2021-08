El candidato a intendente de Asunción, Eduardo Nakayama (PLRA), indicó que llevará adelante una campaña proselitista 100% digital para no ensuciar la ciudad y que uno de los ejes guarda relación con la limpieza de los cauces hídricos, tales como el Mburicao.

Tras el polémico reproche del periodista Carlos Martini al candidato Eduardo Nakayama, por su gesto con tufo a campaña al ir a limpiar el arroyo Mburicao, el postulante charló en la radio Cáritas con el comunicador y le explicó que entre sus ejes de la campaña figuran los cauces hídricos.

“El Mburicao es un lugar donde descansaban los mburika. Siempre estuvimos apoyando con iniciativas para recuperar el cauce hídrico. Cuando se hizo el trabajo de recuperación del Arroyo Paraguarí también estuvimos con la comisión vecinal. Con la limpieza del Mburicao lo que hicimos fue concienciar a la gente. Toda la basura y plásticos que sacamos, te aseguro que se le dio un respiro al Arroyo Mburicao”, explicó Nakayama.

El postulante además recordó que en estas elecciones municipales apostará por una campaña proselitista 100% digital, de modo a no ensuciar la ciudad con sus afiches.

Tras esta entrevista, Martini dio a conocer su punto de vista referente al candidato y sus actividades con miras a las elecciones. “Insisto en el aprecio afectivo que me une a Eduardo Nakajama y su paciencia al explicarme el porqué del acto del domingo. Nobleza obliga a reconocer su don de buena gente”, escribió.

EL ENCONTRONAZO

Días atrás, se dio el encontronazo que tuvo como principal protagonista a Martini, luego de que cuestionara una de las actividades del candidato a la intendencia asuncena, Eduardo Nakayama. Esto se dio cuando respondió un posteo hecho por el historiador Enrique Cosp, candidato a concejal del Partido Democrático Progresista (PDP), quien acompañó a Nakayama para la limpieza del arroyo Mburicao.

“Por favor, eviten estos gestos con demasiado tufo a campaña. No convencen a nadie. Y les ruego que si son electos no vayan inmediatamente a limpiar el Mercado 4. La política paraguaya no sólo se ha degradado. Su pecado es peor: es aburrida y mediocre”, había respondido Martini.

Finalmente, tras un ida y vuelta entre Cosp y Martini, este último le aclaró que es partidario de Nakayama.