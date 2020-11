Dirigentes de base acompañan el pedido de los intendentes de convocar a una extraordinaria para estudiar el desdoblamiento de las elecciones. Efraín Alegre deberá acatar el pedido de la mayoría, quiera o no, advierten los peticionantes.

La dirigente del PLRA, Basilisa Vázquez, confirmó que apoyan el planteamiento de los 80 intendentes liberales de convocar a una convención extraordinaria para tratar el desdoblamiento de las elecciones. Ya existe una fecha tentativa, pero no una confirmación.

“Es una mayoría absoluta de los convencionales los que solicitan. Efraín no está de acuerdo por algún motivo de interés personal, no mira los intereses del partido, pero le guste o no va a tener que convocar”, explicó Vázquez en comunicación con el programa Tempranísimo por Gen.

Recalcó que el artículo 23 del estatuto estipula que una mayoría puede solicitar la convocatoria al directorio y que el presidente tiene la obligación de acatar. También habilita la posibilidad de una autoconvocatoria en caso de que el titular se niegue.

“No vamos a concederle una prórroga, lógicamente uqe no, en junio del 2021 termina su mandato y tiene que irse”, dijo Vázquez.

Ante la posibilidad de que Efraín Alegre le reste validez jurídica a la convención, Basilisa aclaró que la convención contará con toda la facultad legal de remitir al Tribunal Superior lo resuelto.