El presidente Mario Abdo Benítez indicó que no se peleará con los políticos del cartismo que no creen que termine su mandato e instan a retomar el juicio político en su contra.

Durante la inauguración de mejoras en la Escuela Básica Nº 442 “Delia Frutos de González” y el Colegio Nacional “San Vicente de Paúl”, en Sajonia, el mandatario afirmó que en tres meses se consiguió la mejora de la institución, mediante una fuerte inversión de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El Jefe de Estado destacó que la educación es fundamental para lograr la igualdad y transformar la calidad de vida de los paraguayos.

ROCE CON LOS COLORADOS

Cuando se le hizo la consulta sobre la declaración de Enrique Riera, quien no cree que logre culminar su mandato, Mario Abdo indicó que no ingresará a un terreno de confrontación con ese bloque. “Que se peleen solos, yo estoy para trabajar con todos. Yo no me voy a pelear con ellos”, lanzó.

Sobre las diferencias que tiene actualmente el oficialismo con el cartismo, dijo que los políticos de dicho movimiento tienen el derecho de expresar sus posturas. “Yo no me quiero pelear con nadie, yo solo quiero trabajar con todos. Tienen todo el derecho de hacer lo que consideren y nosotros nos defenderemos en la instancia que corresponda”, comentó también sobre el reflote del juicio político.

El mandamás aseguró que cuando se dio el acercamiento con Honor Colorado solo se habló de fortalecer al partido político y no se solicitaron u ofrecieron cargos públicos.

LIMPIEZA EN LA POLICÍA NACIONAL

Por otra parte, Abdo se refirió a los nueve jefes policiales que fueron detenidos por brindar apoyo a los narcotraficantes. Al respecto dijo que esta administración tiene un compromiso fuerte para combatir al crimen organizado.

“La mafia permeó varias instituciones, una de ellas es la Policía Nacional. Esta detención es un mensaje claro de que investigaremos en el interior. Quienes hoy contribuyen van a ser investigados, si tenemos evidencias claras, van a ser llevados a la justicia. Ya le limpiamos a varios y vamos a continuar”, dijo.

Sostuvo que su frase “caiga quien caiga” se demuestra con el compromiso en el fortalecimiento institucional y representa la esperanza de todo un pueblo que quiere el fin de la impunidad. “Hay que meterse en la cabeza que el Ejecutivo no es la Fiscalía ni el Poder Judicial, sino que podemos fortalecer las instituciones”, acotó.

Por último el presidente dijo que se investigue la nueva denuncia presentada contra el ministro de Educación, Eduardo Petta, por mal desempeño en sus funciones.