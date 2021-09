En el acto liberal el empresario Norman Harrison emitió un enérgico discurso para demostrar su liderazgo en la gestión de las vacunas anticovid para nuestro país y además para exponer sus ideas conciliadoras y de unión en la oposición para enfrentar al principal adversario, el Partido Colorado.

De entrada se embanderó y resaltó su gestión para que Paraguay tenga las vacunas Pfizer para enfrentar la pandemia con la vacunación masiva e incluso llamó inútil al exministro de Salud, Julio Mazzoleni, a quien responsabilizó por el retraso en la provisión de las dosis anticovid.

El futuro presidenciable por el liberalismo comenzó diciendo que “nos pusieron muchas trabas para traer las vacunas contra Covid-19 al Paraguay” y sostuvo que el Congreso aprobó US$ 1600 millones para combatir la pandemia pero que “ese dinero no fue bien utilizado”.

“Nosotros nos preparamos con mi empresa farmacéutica La Policlínica desde septiembre del 2020, durante cinco meses, para poder agregar la capacidad a menos 70 grados, porque hace 20 años manejamos vacunas en el Paraguay para el sector privado. El 17 de febrero ofrecimos a la cartera sanitaria toda nuestra infraestructura logística sin costo para recepcionar las benditas vacunas, pero el Ministro Mazzoleni, gran inútil, no fue capaz de aceptar la colaboración del sector privado y entablar el acuerdo de cooperación, eso fue recién después y cuando llegamos a 162 fallecidos por día, me llamaron y yo estuve ahí”, sostuvo.

Destacó que marcó el camino y 45 días después ya se firmó el acuerdo. “El Gobierno norteamericano me convocó y me dijo: ‘Harrison, acá veo que están hechas las inversiones y que es posible traer las vacunas Pfizer al Paraguay, usted va a poder hacer la logística’. Hicimos la logística para traer 2 millones de vacunas donadas más 2 millones (compradas) y así poder iniciar la campaña hipermasiva de vacunación”, agregó.

“Nosotros hicimos este acuerdo no para salvar al Gobierno, sino que como patriotas debemos estar al lado de la gente más necesitada. Hoy con casi 16.000 muertos, murieron liberales, colorados, Frente Guasu, Encuentro Nacional, y de todas las fuerzas políticas, hicimos con la convicción de que necesitábamos salvar a nuestro pueblo porque iba a ser una catástrofe si no interveníamos y no se entregaba la vacuna al Paraguay”, comentó.

Por “patriotismo” y aclarando que no es por pretensiones meramente políticas, Harrison donó en la oportunidad un lote de medicamentos a la clínica médica de la ciudad de Limpio. “Siempre estuve al lado de mi partido, le ayudé a mi amigo Efraín Alegre en el 2013 y le volví a ayudar en el 2018 y le voy a ayudar a todos los liberales que quieran acceder a los cargos públicos para servir a su patria y voy a estar siempre como un soldado”, lanzó.

El empresario devenido ahora en político lanzó también un discurso conciliador instando a la unidad dentro del PLRA. “Voy a luchar con sangre sudor y lágrima para que el Partido Liberal, primero unido en una gran fuerza política y después unir a toda la oposición, para conquistar en el 2023”, lanzó.

Además coqueteó hacia el electorado de la ANR diciendo que los colorados no son enemigos sino son adversarios a quienes se les debe competir y no tratar de eliminar. “Debemos construir una gran fuerza política para enfrentar como adversarios al Partido Colorado, todos unidos y así poder llegar al 2023 al Palacio de López, donde yo les quiero recibir a todos ustedes”, indicó dando por finalizado su discurso.

La figura de Harrison comenzó a cobrar notoriedad sobre todo durante la aguda escasez de vacunas contra el Covid-19, situación en la cual el empresario hizo saber a todos que desde su empresa La Policlínica ofrecían asistencia gratuita al Gobierno Mario Abdo para el almacenamiento y distribución de los biológicos con el Sars-CoV-2. Hoy es una fuerte figura con miras a las presidenciales del 2023.