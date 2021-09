Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, destacó la unidad de la familia colorada y resaltó que no solo hay que abocarse a ganar elecciones, sino que también generar oportunidades para la ciudadanía y en especial a los jóvenes que celebran este día.

El expresidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, visitó este martes el departamento de Boquerón para dar su apoyo a todos los candidatos colorados.

En la ocasión resaltó nuevamente la unidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR). “Jamás vamos a encontrar razón para que no estemos unidos, no hay motivo que sea más importante que no tener a la familia colorada unidad y familia colorada unida es paz y trabajo, tranquilidad para quienes queremos un mejor Paraguay”, indicó.

El exmandamás argumentó que el trabajador necesita paz, tranquilidad, reglas claras, y que los políticos deben abocarse no solo a ganar las elecciones sino que a proporcionar las oportunidades, especialmente para los jóvenes que hoy celebran su día y a quienes expresó sus felicitaciones.

En otro momento Cartes indicó que la ANR enfrentará a las ideologías foráneas que se pretenden introducir al Paraguay desde los movimientos progresistas. “Quieren traer cosas de afuera, amoralidad, ruptura familiar, romper principios y valores, pero con la ANR no vamos a permitir”, agregó.