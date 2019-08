El senador Silvio "Beto" Ovelar tildó de maricón al ministro Eduardo Petta por despotricar en su contra ante chismes que no son reales, ya que no hablará mal -al menos de manera pública- sobre su figura porque hace tiempo se dio cuenta que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le tiene muchísimo aprecio.

El senador atacado dijo que es insólita la reacción agresiva que tuvo Eduardo Petta en su contra, y que está tratando de entender la lógica que lo llevó a publicar su tuit. “Es un acto de irresponsabilidad, no podemos manejarnos con chismeríos, es ministro de un Poder Ejecutivo que acaba de salir de la crisis, de un juicio político”, indicó. “De manera gratuita y como un maricón le ataca a la persona que siempre le defendió”, añadió.

El colorado oficialista reiteró que justo este conflicto se da en un momento en que se pasó una crisis política, por lo que desconoce el motivo de la jugada de Petta. “No sé lo que está buscando, ndoimbái. (…)Te parece que un senador amigo del Presidente que siempre se juega por él, cometería una torpeza, no soy tan pelotudo, solo un cretino o idiota podría generar una crisis donde no hay”, indicó en conversación telefónica con la 650 AM.

Ovelar mencionó que el presidente Mario Abdo Benítez siempre trató de minimizar la roncha interna en Añetete. En ese sentido recordó que cuando tildó de “emperador” a Petta, el mandatario salió en su defensa. “Marito me dijo: ‘no le toques a Eduardo, él ko es así’. Yo le di el título de emperador porque se pegaba el lujo de llegar tarde a las reuniones con el presidente, hasta 40 minutos le hacía esperar, mi molestia fue por su desconsideración”, reveló.

Ahondó que el jefe de Estado tiene mucho aprecio hacia el Ministro de Educación y que por eso nunca podría hablar mal de él, al menos de manera pública. “Yo hace rato me di cuenta que Marito le quiere a Petta con todas sus virtudes y características. Yo tengo peso medio en el movimiento, pero yo jamás le voy a chantajear al presidente diciéndole: o Petta o yo. Sería pelotudo que yo le critique siendo que el presidente le quiere y le confirma en el cargo”, indicó.

En otro momento, el congresista afirmó que nunca estuvo de acuerdo con la designación de Petta en la cartera educativa, pero que su esposa Magnolia Mendoza, opinaba lo contrario. Ahora con esta polémica donde se vio envuelta, ella cambiará de parecer, según alegó el político.

“Nunca estuve de acuerdo con su designación. Me parecía que llevar a Petta a Educación era igual que hacerle jugar a Willy Mendieta como carrilero derecho. Puede ir a Senabico, Seprelad o incluso a Aduanas, pero ese ministerio me parecía inapropiado para él”, recordó.

Por otra parte, Silvio Ovelar indicó que considera a Arnoldo Wiens, titular de Obras Públicas, como el mejor ministro de la actual administración.