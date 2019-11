“La situación es engorrosa, porque todo estaba preparado para hacer una fiesta republicana en paz, hasta que se recurrió a la Justicia Electoral y esta emitió una resolución que afecta la elección”, mencionó González a la radio Universo.

Manifestó que hay injerencia del Ejecutivo en la irregularidad detectada en torno a las elecciones juveniles. “No son los jóvenes quienes causan esto, sino que los actores políticos de siempre”, lanzó.

González manifestó que esto produce un gran daño para esta y las siguientes elecciones. “Las reglas del juego están trastocadas y no sabemos cuál es el camino a seguir ahora”, puntualizó.

La Comisión Ejecutiva del Partido Colorado se reunirá este lunes y mañana, el Tribunal Electoral Partidario, según adelantó Eduardo González.

“Estamos viendo que candidatos que no presentaron sus inscripciones ahora están siendo inscriptos por la Justicia Electoral. Muchos no pagaron sus aportes pero son habilitados y otros no tienen la antigüedad requerida”, puntualizó.

DENUNCIAN A MAGISTRADOS

José “Chechito” López, candidato a presidente de la Comisión Central de la Juventud Colorada por “Jóvenes con Honor”, y Enrique Wagener, candidato a miembro por Capital por la agrupación “Trabajemos Paraguay”, presentaron este jueves una ampliación a la denuncia contra los jueces que firmaron la resolución favoreciendo al movimiento Fuerza Renovadora Republicana.

La acusación involucra a los magistrados electorales Guillermo Casco Espínola, Alejandro Herrera Duarte y Myriam Cristaldo, del Tri­bunal Electoral de Segunda Sala, así como a Hermes Medina Oviedo y Lilian Lorena Rojas, miembros del Tribunal Electoral de la Capital Primera Sala.

Los jueces fueron denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por “mal desempeño en sus funcio­nes, parcialidad manifiesta, desconocimiento de las leyes electorales y flagrante violación a las leyes constitucionales”.

Asimismo, se planteó una recusación contra Enrique Bacchetta y Adrián Salas, integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En el caso de Bacchetta, se lo vincula con el juez Guillermo Casco Espínola, quien fue apoderado general de su hermano, Claudio Bacchetta, mientras que a Salas se lo señala por ser integrante del equipo político del vicepresidente Hugo Velázquez.

Unas semanas atrás, los miembros del Tribunal Electoral de la Capital habían firmado una resolución que ordena al Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR la inscripción de candidaturas que no fueron habilitadas por ser extemporáneas. La medida buscaba favorecer al movimiento Fuerza Renovadora Republicana.