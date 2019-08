Los parlamentarios de Honor Colorado se reunieron este martes con el líder del movimiento, Horacio Cartes, donde tomaron la decisión de no acompañar el juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez.

El presidente de la ANR, Pedro Alliana, tras la reunión mantenida con diputados y senadores de Honor Colorado en la residencia del líder del movimiento, Horacio Cartes, reafirmó la postura de no acompañar el juicio político contra Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez.

Alliana explicó que no van a rechazar el pedido de juicio político, sino lo van a remitir a la Comisión que investiga el caso para que siga su debido proceso. “Hoy por hoy no vamos a acompañar el juicio político”, agregó.

El titular de la ANR, comentó que en la reunión de este martes se les escuchó a los que no estuvieron de acuerdo con la postura de no acompañar al juicio político, como el caso del senador Sergio Godoy. “Entendieron que era una posición de la bancada y que no era oportuno para el país y que tampoco iba a ser conveniente entregar el país a gente de otro partido”, precisó.

El diputado afirmó que con esta postura, Honor Colorado no está apañando nada, sino haciendo lo que la Constitución Nacional establece. “Lo que queremos es que se lleve adelante el debido proceso y que ellos (Abdo y Velázquez) tengan oportunidad de defenderse”, sostuvo.

Por último, dijo que lo que están haciendo es por convicción y no hay ningún pedido de cargo. “El que salvó al Partido y al Gobierno colorado, es el Movimiento Honor Colorado. Lo que estamos haciendo es por convicción”, culminó.