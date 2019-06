El diputado colorado Walter Harms cuestionó la intención de equiparar el salario de los legisladores al de los docentes y alegó que no podrá subsistir con 4 millones de guaraníes.

En charla con radio Ñanduti, Walter Harms calificó de populista el proyecto del senador liberal Victor Ríos, quien pretende recortar el salario de los congresistas y destinar dichos recursos para camas de terapia intensiva. ”Él sabe bien que la demanda en salud pública no se va a solucionar por bajar el salario de los legisladores”, expresó.

“No hay problema si mañana gano sueldo mínimo. (…) ¿Cómo yo voy a subsistir con 4 millones? Seguro voy a poder seguir siendo diputado, porque me encanta. Pero voy a tener que sacar de otro lado para el alquiler de mi departamento. No es la solución esto”, manifestó.

Harms indicó que muchos asumieron compromisos antes de ser legisladores y que sacaron créditos para pagar el costo de la campaña proselitista. Además agregó que los ciudadanos acuden a los políticos para obtener medicamentos y otras ayudas.

Si bien dijo que no compró su banca como la liberal Celeste Amarilla, quien reveló que pagó 200.000 dólares, Walter Harms aseguró que le costó mucho sacrificio y que no puede cambiarse ahora las reglas del juego. “Me dedico con responsabilidad a una tarea que me encomendaron más de 50.000 personas de Itapúa”, añadió.